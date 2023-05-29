Волшебный праздник детства устроят в Самаре 3 июня 2023 года

Грандиозное мероприятие в честь Дня защиты детей устроят в ТК "Гудок"

Волшебный праздник детства состоится в ТК «Гудок» в Самаре. Грандиозное мероприятие пройдет в субботу, 3 июня 2023 года. Начало в 12:00. Подробная информация о празднике в телеграм.

Отметим, что гостей праздника в честь Дня защиты детей ждет насыщенная развлекательная программа. В торговом комплексе выступят лучшие вокальные коллективы Самарской области. Для посетителей устроят мастер-классы по росписи значков и пряников. Также в программе: невероятное молекулярное шоу, катания на Веселой пони и олене Свене и, конечно, вкусные угощения.

Площадкой проведения праздника станет зона отдыха «Поющие трубы» на первом этаже ТК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131). Время — с 12:00 до 15:00. Вход свободный.

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