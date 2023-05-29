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НовостиОбщество29 мая 2023 14:43

В Самарской области провели целительные прогулки для людей, прибывших из ДНР и ЛНР

Проект завершится на этой неделе
Алена ПРОВКИНА
Прогулки прошли по живописным местам региона. Фото: "БОЛЬШАЯ САМАРСКАЯ ТРОПА"

Прогулки прошли по живописным местам региона. Фото: "БОЛЬШАЯ САМАРСКАЯ ТРОПА"

В Самарской области проект «Целительные прогулки. Восстановление психоэмоционального состояния у людей, прибывших из ДНР и ЛНР» стал победителей Фонда Президентских грантов.

По информации специалистов, в рамках проекта организовывали восстановительные прогулки по живописным местам региона, в том числе по рекреационным зонам. Прогулки проходили в сопровождении тренера по адаптивной физкультуре и психолога. За все время было проведено 39 прогулок, в которых приняли участие 200 человек.

Многие участвовали в мероприятиях по несколько раз. Пешие путешественники смогли улучшить свое ментальное здоровье и получили возможность самостоятельно выбираться на известные им маршруты.