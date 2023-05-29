В Самарской области директор компании не выплатил сотрудникам более 1,1 млн рублей

В отношении директора возбуждены уголовные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области организация не выплатила сотрудникам более 1,1 млн рублей. Правоохранители провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники органов проверили компанию на соблюдение требований трудового законодательства. Оказалось, что с октября 2022 года по март 2023 года директор компании несвоевременно выплатил заработную плату 10 сотрудникам. Общая сумма долга превысила 1,1 млн рублей.

Только после вмешательства сотрудникам прокуратуры потерпевшим выплатили причитающуюся сумму. В отношении директора и организации возбуждены уголовные дела.