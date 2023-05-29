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НовостиОбщество29 мая 2023 16:01

В Самаре на радио «Комсомольская правда» прозвучит послание губернатора 30 мая 2023 года

Послание Дмитрия Азарова состоится в 12:00
Алена ПРОВКИНА
Послание главы Самарской области можно услышать на радио

Послание главы Самарской области можно услышать на радио

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогут послушать послание губернатора Дмитрия Азарова в прямом эфире. Он состоится 30 мая 2023 года.

Все подробности можно узнать во время прямого эфира, который начнется во вторник, в 12:00. Так же послание можно посмотреть в официальной группе «Комсомольская правда» Вконтакте. После окончания послания в эфире радио слушатели смогут узнать мнение экспертом и аналитиков.

Напомним, ранее Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором ГК Ростех Сергеем Чемезовым. Губернатор и гендиректор подвели итоги работы предприятий региона.

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