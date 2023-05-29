В Самарской области трем мигрантам выдали разрешение на проживание, чтобы получить образование

Сотрудники провели встречу с иностранцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области три иностранных гражданина получили документы на временное проживание. Благодаря этому, мигранты смогут продолжить обучение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, иностранные граждане, проходящие обучение по очной форме в образовательных и государственных организациях, имеют право на РВПО. Подобные разрешения выдаются на весь период обучения и на 180 календарных дней. К правоохранителям обратились первые три иностранных студента. Они подали заявление на выдачу документов и получили разрешение на временное проживание.

Один из учащихся прибыл в Самару из Узбекистана и проходит обучение в СНИУ им. академика С.П. Королева. После окончания учебы молодой человек планируют устроиться работать на предприятия в областной столице.