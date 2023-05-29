В Самарской области в суд передали дело о незаконной охоте на косуль

Обвиняемые возместили ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области в отношении трех местных жителей утвержден обвинительный акт. Горожане незаконно охотились на косуль.

По информации прокуратуры Самарской области, в ноябре прошлого года мужчины находились на территории охотничьих угодий и отстреливали косуль, находясь в автомобиле. Местные жители причинили вред экологической безопасности. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли охотничье оружие. Обвиняемые возместили причиненный ущерб. Теперь им грозит штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы до 5 лет.