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НовостиПроисшествия29 мая 2023 17:56

В Самарской области пьяные жители избили друга из-за телефона

Подозреваемые похитили имущество знакомого
Алена ПРОВКИНА
Дело передали в суд

Дело передали в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области трое местных жителей предстанут перед судом. Горожане совершили разбойное нападение.

По информации прокуратуры Самарской области, в апреле прошлого года вечером трое неоднократно судимых жителей во врем алкогольных посиделок украли имущество своего знакомого, спавшего в другой комнате. Мужчины избили друга, после чего девушка забрала его сотовый телефон. Потерпевшему причинили тяжкий вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.