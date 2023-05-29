В Самарской области пьяные жители избили друга из-за телефона

Дело передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области трое местных жителей предстанут перед судом. Горожане совершили разбойное нападение.

По информации прокуратуры Самарской области, в апреле прошлого года вечером трое неоднократно судимых жителей во врем алкогольных посиделок украли имущество своего знакомого, спавшего в другой комнате. Мужчины избили друга, после чего девушка забрала его сотовый телефон. Потерпевшему причинили тяжкий вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.