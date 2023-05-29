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НовостиОбщество29 мая 2023 18:29

Самарцев восхитил огненный закат над Волгой 29 мая 2023 года

Горожане поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Огненный закат повис над Волгой

Огненный закат повис над Волгой

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре местные жители после жарких дней смогли насладиться вечером на набережной. Горожане восхитились огненным закатом над Волгой 29 мая 2023 года.

В регионе самарцев предупредили о жаркой погоде в течение дня. 29 мая многие горожане старались отдыхать дома или в прохладных местах. Зато вечер смог порадовать горожан. Яркий закат ненадолго повис над Волгой.

Напомним, в регионе объявили желтый уровень 29 мая. Максимальная температура достигла +30 градусов. Специалисты рассказали, что в течение рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.