Новые очистные сооружения строят в Самарской области

В Похвистнево систему уже заполнили технической водой. Фото: национальныепроекты.рф

В городе Похвистнево Самарской области продолжается строительство новых очистных сооружений. Сейчас идет завершающий этап настройки технологического оборудования. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Систему уже заполнили технической водой, две из трех емкостей — сточными водами. Необходимую степень очистки планируется достигнуть к концу июня. Все работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Экология».

В администрации Похвистнево отметили важность и необходимость очистных сооружений, так как, прежде чем попасть в дома, сточные воды должны собираться и очищаться, чтобы это было максимально щадяще для окружающей природы и людей.

Напомним, в Самарской области питьевой водой обеспечат еще 65 тысяч жителей к концу 2023 года.

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