В Самаре пройдет «Ночь географии 2023» 2 и 3 июня

в регионе продет "Ночь географии". Фото: музея имени Алабина

В Самаре местные жители смогут посетить «Ночь географии 2023». Мероприятие пройдет 2 и 3 июня.

По сообщению пресс-службы музея им. Алабина, представители музея и Самарского палеонтологического общество присоединяться к просветительской акции «Ночь географии». Главной темой мероприятия станет - палеонтология региона. Жители смогут послушать лекции специалистом, поиграть в игры для детей и взрослых, а также посмотреть музейный фильмы. Вход будет свободный. Возрастная категория 6+.

На территории музея 3 июня пройдут игры, показы фильмом «Путешествия к плиозавру», «В поисках древних лягушек», лекция «Палеонтология Самарской области», лекция «Ископаемые химеры Поволжья». На территории с. Борское и с.Заплавное состоятся лекции «Бентозух Гусевой и другие древние амфибии», творческая встреча с Игорем Витальевичем Новиковым и многое другое.