В селе Самарской области благоустраивают зону отдыха со спортивными тренажерами

Также обустроят дорожки из брусчатки, установят скамейки и урны. Фото: национальныепроекты.рф

В селе Камышла Самарской области благоустраивают территорию около школы-интерната имени Акчурина, там появится новая зону отдыха. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Там обустроят дорожки из брусчатки, установят уличные спортивные тренажеры, скамейки и урны. Сейчас уже разработан грунт, проведена подготовка основания, сделаны тротуарные бордюры.

Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Камышлинском районе появится не только место отдыха, но и спортивная инфраструктура, чтобы жители могли заниматься физической культурой и спортом без каких-либо проблем.

— Это позволяет развивать местные спортивные сообщества и повышать вовлеченность жителей в ведении здорового образа жизни, — отметили в администрации Камышлинского района.

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