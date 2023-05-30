В Самаре пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство» 1 июня 2023 года

Фестиваль начнет работу с 10:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в День защиты детей пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство». Мероприятие состоится 1 июня в Струковском саду.

По информации городской администрации, атмосферу добра помогут создать любимые персонажи отечественных мультфильмов. Организаторами фестиваля выступят правительство региона, администрация города при участии студии «Союзмультфильм». В рамках мероприятия задействуют более 30 площадок-локаций. Гости смогут стать участниками спектаклей, музыкальный и танцевальных программ, а также побывать на концертах и мастер-классах.

На главной сцене установят центр управления полетами, на котором пройдут «космические» программы. Летний театр будет работать с 11:00 до 21:00, площадка «Союзмультфильм» с 10:00 до 18:00, а площадки региональных ведомств с 11:30 до 18:30.