В Самаре презентуют книгу о Геннадии Матюхине, деньги на издание которой собрали уроженцы Дагестана

Презентация пройдет во Дворце детского и юношеского творчества в Самаре.

Во вторник, 30 мая, в 18:00 в Самаре презентуют библиографическую книгу о заслуженном артисте Самарской области Геннадии Матюхине, деньги на издание которой собрали уроженцы Дагестана.

Презентация пройдет во Дворце детского и юношеского творчества в Самаре. Книга состоит из 212 страниц с цветными вкладками с фотографиями. С инициативой увековечить память о самарском педагоге Геннадии Матюхине в книге выступили уроженцы Дагестана - любители творчества Расула Гамзатова. Они собрали 104 тысячи рублей на издание книги. Связь тут состоит в том, что Матюхин прославлял творчество Расула Гамзатова и часто ездил в Дагестан.

Геннадий Матюхин является также известным диктором военных парадов на площади Куйбышева в Самаре. Он родился в Бугуруслане, работал в Куйбышевской филармонии, был директором сызранского театра, замдиректора Самарского театра драмы. Заслуженный артист Самарской области скончался 13 декабря 2020 года после осложнения хронической болезни.

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