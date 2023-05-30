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НовостиОбщество30 мая 2023 5:22

Самарцы в среднем оценивают свой КПД на 79%

Горожане рассказали о своей работе
Алена ПРОВКИНА
Самарцы считают, что вкладывают много сил в работу

Самарцы считают, что вкладывают много сил в работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как оценивают свой коэффициент полезного действия. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, свой личный коэффициент полезного действия на работе в среднем жители оценивают на 79%, коллег – на 70%, начальства – на 62%. При этом, каждый пятый самарец убежден, что его КПД, вопреки законам физики, превышает 100%. Только 2 респондента из 100 считают, что их коэффициент составляет менее 10%.

Более критично, чем к коллегам, опрошенные относятся к руководству. По мнению 10% самарцев, эффективность шефа не достигает и 10%. Только 9% убеждены, что руководитель выкладывается более чем на 100%.