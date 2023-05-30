Межрегиональный форум «Волга вольная» прошел в Самаре

В рамках форума прошли научно-практическая конференция, мастер-классы и гала-концерт. Фото: СГИК

В Самаре завершился межрегиональный форум «Волга вольная». Он был посвящен творчеству баяниста Виталия Максимова и включил в себя научно-практическую конференцию, мастер-классы и гала-концерт. Об этом сообщает СГИК.

Почетный профессор Самарского института культуры стоял у истоков создания кафедры народных инструментов. Форум «Волга вольная» открылся научно-практической конференцией «Модернизация культуры: диалоги о прошлом и настоящем в науке, искусстве, образовании».

Далее шли лекции и мастер-классы. Завершился цикл образовательных мероприятий мастер-классом народного артиста РФ Анатолия Шутикова, который рассказал о методике работы с оркестром русских народных инструментов.

Центральным событием форума стал гала-концерт, он прошел в МКТК «Дирижабль». Программа включала произведения Виталия Максимова разных лет. Финальным номером стал еще один сюрприз — премьера импровизации на тему песни Крылатова «Лесной олень» в обработке Виталия Максимова.

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