Самарцев предупредили об изменении в расписании судов «Валдай» с 1 июня

Расписание изменится до конца лета Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самарской области местных жителей предупредили об изменении расписания скоростных судов «Валдай». Они будут действовать с 1 июня по 6 августа 2023 года.

По информации компании «Волга-Трэвэл», расписание изменится по следующим направлениям: «Самара – Ширяево – Самара», «Самара – Винновка – Самара». При этом, горожанам следует обратить внимание на новый пункт отправления – Барбошина поляна. Вся подробная информация указана на официальном сайте компании.

Напомним, также с 1 июня 2023 года изменится расписание движения пригородных поездов сразу на двух участках. Об этом сообщили представители пассажирской компании.