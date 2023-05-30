«Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах» отремонтируют за 17 млн рублей

Подрядчика ищет центр технического и хозяйственного обслуживания Самары. Фото: администрация Самары

В Самаре объявили торги на капитальный ремонт монумента «Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Монумент находится на площади памяти в Октябрьском районе города на углу улиц Мичурина и Осипенко. Подрядчика ищет центр технического и хозяйственного обслуживания Самары. На необходимые услуги готовы выделить около 17 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 17 119 346 рублей.

Объявление было размещено 29 мая, окончание подачи заявок запланировано на 15 июня, а победителя выберут 20 июня. Подрядчик должен будет выполнить все работы, в том числе заменить облицовку конструкций, сделать подсветку монумента, в течение 130 дней с момента заключения контракта.

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