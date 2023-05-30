В Самарской области продолжается прием заявок на участие в программе догазификации

Председатель правления СВГК Иван Аветисян обсуждает с коллегами ход работ на Чубовском объекте

В минувшую субботу руководители СВГК проверили ход работ на объекте программы социальной газификации в селе Чубовка Кинельского района. Здесь ведется строительство подземных полиэтиленовых газопроводов низкого давления общей протяженностью около 6 километров по улицам Строителей, Покровской, Трудовой, Державной, Михайловской и Казанской. Проектом предусмотрена также установка ШГРП для регулирования давления в новых сетях.

К границам 65 домовладений газопроводы уже подведены. С завершением работ в августе текущего года будет обеспечена техническая возможность подключения к сетям газоснабжения почти полутора сотен новых потребителей голубого топлива в Чубовке.

Пропускная способность строящихся в рамках программы догазификации газораспределительных сетей рассчитывается с учетом развития населенных пунктов. Прием заявок на участие в программе продолжается. Программа объявлена бессрочной.

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