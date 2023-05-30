В Самарской области отец заплатил почти 2 млн рублей алиментов, чтобы встретиться с родственниками

Мужчина выплатил долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области местный житель погасил долг перед ребенком, чтобы встретиться с родственниками. Отец задолжал почти 2 миллиона рублей.

По информации ГУФССП России по Самарской области, после развода несовершеннолетняя девочка осталась с матерью. Суд обязал отца ежемесячно перечислять средства на содержание ребенка. Зная о своих обязанностях, мужчина все равно игнорировал требования суда. В результате он накопил долг в размере 1,9 миллиона рублей.

Мужчина собирался отправиться к родственникам в другую страну. Самарцу запретили выезд за пределы России. Только после этого он полностью погасил долг перед ребенком.