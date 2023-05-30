Губернатор Самарской области обратится с посланием к депутатам и жителям 30 мая 2023

Ранее глава региона встретился с жителями, которые высказали свои предложения. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 30 мая, в 12:00 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к жителям региона и депутатам Губдумы. Речь пойдет о результатах работы за пять лет и главных направлениях дальнейшего развития региона.

Ранее глава региона встретился с жителями, в числе которых были педагоги и врачи, представители промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма, а также волонтерских и молодежных организаций. Они высказали губернатору свои предложения, многие из которых Дмитрий Азаров поддержал и учел в своем послании.

Посмотреть прямую трансляцию послания губернатора может каждый на ряде ресурсов. Так, жители могут послушать его на радио «Комсомольская правда», после окончания послания в эфире радио слушатели смогут узнать мнение экспертом и аналитиков. Трансляция будет вестись и в официальной группе во Вконтакте «Самарской области» и на сайте правительства Самарской области.

Также оно выйдет в эфире телеканалов «Россия 24», «Самара 24», «Губерния», «Самара-ГИС», «ТОЛЬЯТТИ 24» и радиостанции «Губерния». Будет доступен эфир и в соцсетях: в группах ВКонтакте ГТРК «Самара», СОВА, «ТОЛЬЯТТИ 24», «Самара-ГИС», и в телеграм-каналах СОВА, «Самара-ГИС», «ТОЛЬЯТТИ 24».

Помимо этого, трансляцию можно будет увидеть на сайтах ГТРК «Самара», Sovainfo.ru, «Самара-ГИС», «ТОЛЬЯТТИ 24» и на RUTUBE-канале ГТРК «Самара».

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