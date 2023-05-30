В Самаре студенты предложили свои идеи по наполнению межвузовского кампуса

В ближайшее время будет создана онлайн-карта с предложениями участников игры / Фото: Самарский университет

В минувшую субботу, 27 мая 2023 года, в Самаре состоялся праздник улицы Лукачева, посвященный памяти легендарного ректора КуАИ. Организовал его Самарский университет имени академика С.П. Королева. В рамках мероприятия прошла игра-конструктор, на которой студенты обсудили, каким должен быть будущий международный межвузовский кампус.

На празднике были представлены более 60 научных, спортивных, музыкальных, творческих, волонтерских и медиа площадок с интерактивным наполнением. Гости могли примерить на себя роль артиста, журналиста, провести научные опыты.

Также студенты университета и гости приняли участие в игре-конструкторе, посвященной созданию межвузовского кампуса около стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Они выступили в роли архитекторов, градостроителей и дизайнеров. Участники игры предложили свои идеи по наполнению кампуса и уточнили назначение объектов по восьми направлениям: образование, наука, быт, общение, отдых, спорт, инфраструктура и карьера.

Самые интересные и проработанные идеи передадут в проектный офис. Кроме того, организаторы игры перенесут все предложения на онлайн-карту. Ее разместят на сайте вуза уже в ближайшее время.

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