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НовостиОбщество30 мая 2023 6:59

В Самарской области сотрудники полиции задержали водителя Mercedes с поддельными документами

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы задержали водителя

Инспекторы задержали водителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители задержали водителя иномарки с поддельными документами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в начале мая на посту КПП сотрудники полиции остановили «Mercedes» для проверки документом. Оказалось, автолюбитель имел поддельное водительское удостоверение. Инспекторы изъяли документы, дознаватели выяснили, что их выполнили репрографическим способом печати с применением цветного принтера.

Задержанные нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за подделку документов.