В Самарской области сотрудники полиции задержали водителя Mercedes с поддельными документами

Инспекторы задержали водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители задержали водителя иномарки с поддельными документами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в начале мая на посту КПП сотрудники полиции остановили «Mercedes» для проверки документом. Оказалось, автолюбитель имел поддельное водительское удостоверение. Инспекторы изъяли документы, дознаватели выяснили, что их выполнили репрографическим способом печати с применением цветного принтера.

Задержанные нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за подделку документов.