Сотрудники самарского «Кузнецова» стали призерами всероссийского конкурса профмастерства

Электрогазосварщик Антон Абаньков занял третье место соревнований / ПАО "ОДК-Кузнецов"

Работники самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» приняли участие в III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Они заняли призовые места.

Конкурс был поделен на два этапа: теоретический, где участники отвечали на вопросы по специальности, и практический. Электрогазосварщик производства ракетных двигателей Антон Абаньков выполнил полуавтоматическую сварку трубы всего за 15 минут. А оператор станков с программным управлением производства газотурбинных двигателей Даниил Никоненко выполнил наладку станка для изготовления детали типа «вал», собрал режущий инструмент, написал управляющую программу и обработал деталь. На все это ему, как и другим участникам, отводилось три часа.

Даниил Никоненко завоевал "серебро" / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

– Участие в чемпионатах профмастерства – это возможность не только продемонстрировать мастерство, но и обменяться опытом с коллегами из других отраслей промышленности. Наши работники показали на конкурсе достойный уровень. Они вернулись на свои рабочие места с новыми идеями и желанием достигать новых результатов, – сказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

По итогам соревнований Антон Абаньков занял третье место среди сварщиков, а Даниил Никоненко завоевал «серебро» среди станочников.

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