Компании из Самарской области могут принять участие в конкурсе «Экспортер года»

Предприятия смогут принять участие во Всероссийском конкурсе

Компании и предприятия из Самарской области смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Победители будут выбраны в нескольких номинациях.

На данный момент представители проводят прием заявок. Определение победителей и призеров состоится в два этапа. В самарском регионе деловой климат создают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию губернатора Дмитрия Азарова. В губернии уже работают центры «Мой бизнес», где предприниматели смогут получить консультации по любым вопросам. Все подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте.

- В апреле мы отметили лучших экспортеров на уровне региона, и, безусловно, бизнесу Самарской области есть, что представить на всероссийском конкурсе, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.