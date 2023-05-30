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НовостиОбщество30 мая 2023 7:37

Два объекта культурного наследия оказались в неудовлетворительном состоянии в Самаре

Речь идет о «Доме Юрина» и «Доме П. Е. Каткова»
Ирина СИНЕГУБОВА
Их рекомендуют передать в аренду с приложением охранных обязательств.

Их рекомендуют передать в аренду с приложением охранных обязательств.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре два объекта культурного наследия регионального значения оказались в неудовлетворительном состоянии. Речь идет о «Доме Юрина» и «Доме П. Е. Каткова». Соответствующая информация опубликована на сайте УГООКН Самарской области.

Первый объект находится на ул. Степана Разина, 52, а второй – на ул. Комсомольской,15/ул. Водников, 39 А. Они не соответствуют необходимым критериям.

Теперь в установленные сроки должно быть обеспечено утверждение охранного обязательства собственника или иного законного владельца данных объектов культурного наследия. Их рекомендуют передать в аренду с приложением охранных обязательств.

Ранее в Самаре «Каменную лавку» признали объектом культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения, теперь его включат в единый государственный реестр.

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