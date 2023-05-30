Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 7:46

Районы Самары получат субсидии из городского бюджета на нужды гражданской обороны

Гордума утвердила порядок предоставления выплат
Анастасия ФИЛАТОВА
Сумму выплат городским районам будет утверждать дума Самары

Сумму выплат городским районам будет утверждать дума Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре увеличат финансирование мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения, а также поддержки в состоянии постоянной готовности систем оповещения и объектов ГО. Дополнительные выплаты получат городские районы. Об этом говорится в решении гордумы об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета областной столицы.

Согласно документу, субсидии будут предоставляться районам Самары для финансирования расходных обязательств по гражданской обороне и защите населения. Речь идет о поддержке в постоянной готовности систем оповещения об опасности, создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных и медицинских средств, а также о поддержании в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов ГО, содержании запасных пунктов управления.

Средства будут выделять следующим образом: сначала районы будут подавать заявки на выделение необходимых субсидий, потом управление гражданской защиты будет их собирать, а затем городская дума будет утверждать сумму выплат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.