Районы Самары получат субсидии из городского бюджета на нужды гражданской обороны

Сумму выплат городским районам будет утверждать дума Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре увеличат финансирование мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения, а также поддержки в состоянии постоянной готовности систем оповещения и объектов ГО. Дополнительные выплаты получат городские районы. Об этом говорится в решении гордумы об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета областной столицы.

Согласно документу, субсидии будут предоставляться районам Самары для финансирования расходных обязательств по гражданской обороне и защите населения. Речь идет о поддержке в постоянной готовности систем оповещения об опасности, создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных и медицинских средств, а также о поддержании в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов ГО, содержании запасных пунктов управления.

Средства будут выделять следующим образом: сначала районы будут подавать заявки на выделение необходимых субсидий, потом управление гражданской защиты будет их собирать, а затем городская дума будет утверждать сумму выплат.

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