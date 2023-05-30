В Самаре женщина перевела мошенникам 24 тысячи рублей за несуществующих щенков

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Самара местная жительница столкнулась с мошенниками. Потерпевшая хотела купить щенка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарчанка наткнулась на объявление о продаже щенка. Женщина связалась с менеджером и договорилась об оплате. Потерпевшая перевела 12 тысяч рублей на указанные реквизиты, но так и не получила питомца. Поняв, что ее обманули, женщина не расстроилась и не обратилась в полицию.

Спустя время местная жительница вновь решила купить милого шпица, но у другого продавца. Горожанка перевела 12 тысяч рублей на другой счет и снова столкнулась с мошенниками, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.