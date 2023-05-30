Житель Самарской области решил отомстить обидчику и поджег его премиальную иномарку

Житель Жигулевска облил легковушку легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 32-летний житель Жигулевска обвиняется в поджоге премиальной иномарки. Так мужчина решил отомстить своему обидчику.

— В июле 2022 года перед мужчиной во дворе неожиданно выехала машина, от чего ему пришлось резко увернуться. В результате он упал и запомнил иномарку. А на следующий месяц отыскал транспортное средство на улице Вокзальной, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Житель Жигулевска облил легковушку легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся. Ущерб владельцу транспортного средства оценили на сумму более одного миллиона рублей.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела, оно направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу. А мужчина, который ранее уже был судим, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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