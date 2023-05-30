В Самарской области ожидаются грозы 30 мая 2023 года

В регионе объявлено штормовое предупреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о сохранении гроз 30 мая 2023 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», такая погода сохранится до конца дня и вечера. Сотрудники МЧС рекомендуют не выходить из дома во время грозы. Не стоит топить печку, так как дым имеет высокую электропроводность, необходимо держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей и высоких деревьев.

Также важно отключить радио и телевизоры, не нужно пользоваться электроприборами. Если гроза застала вас на улице, лучше спрятаться в здании.