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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:04

В Самарской области из-за столкновения легковушек пострадали две женщины

Потерпевших доставили в медучреждение
Алена ПРОВКИНА
Пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по региону

Пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области из-з столкновения легковых автомобилей пострадало два человека. Их доставили в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель «LADA Vesta» ехал по улице Коммунистической. Напротив жилого дома автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Opel Astra». В результате столкновения, пострадали две женщины-пассажирки отечественной машины.

Пассажирок 50-ти и 19-ти лет доставили в медучреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.