В Самарской области из-за столкновения легковушек пострадали две женщины

Пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области из-з столкновения легковых автомобилей пострадало два человека. Их доставили в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель «LADA Vesta» ехал по улице Коммунистической. Напротив жилого дома автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Opel Astra». В результате столкновения, пострадали две женщины-пассажирки отечественной машины.

Пассажирок 50-ти и 19-ти лет доставили в медучреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.