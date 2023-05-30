Член экипажа умер от остановки сердца во время взлета самолета в Самаре

На борту самолета скончался инженер по эксплуатации воздушных судов Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре во время взлета самолета умер инженер по эксплуатации воздушных судов. У мужчины остановилось сердце. Авиакомпания отказалась признать это несчастным случаем на производстве. В результате вдове умершего пришлось обратиться в суд.

- Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требований. Он посчитал, что смерть от общего заболевания могла произойти в любое время, в том числе и не на работе, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства подали кассационную жалобу. Они не согласились с решением предыдущей инстанции и посчитали его незаконным, поскольку мужчина умер на борту самолета при выполнении трудовых обязанностей. Кроме того, прокуроры обратили внимание на то, что работодатель, учитывая проблемы мужчины со здоровьем, не провел дополнительные обследования для решения вопроса о допуске или недопуске работника.

Служители Фемиды согласились с доводами прокуратуры и отменили решение предыдущей инстанции. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

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