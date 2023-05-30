Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:08

Член экипажа умер от остановки сердца во время взлета самолета в Самаре

Прокуратура и вдова мужчины добиваются признания этой смерти несчастным случаем на производстве
Анастасия ФИЛАТОВА
На борту самолета скончался инженер по эксплуатации воздушных судов

На борту самолета скончался инженер по эксплуатации воздушных судов

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре во время взлета самолета умер инженер по эксплуатации воздушных судов. У мужчины остановилось сердце. Авиакомпания отказалась признать это несчастным случаем на производстве. В результате вдове умершего пришлось обратиться в суд.

- Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требований. Он посчитал, что смерть от общего заболевания могла произойти в любое время, в том числе и не на работе, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства подали кассационную жалобу. Они не согласились с решением предыдущей инстанции и посчитали его незаконным, поскольку мужчина умер на борту самолета при выполнении трудовых обязанностей. Кроме того, прокуроры обратили внимание на то, что работодатель, учитывая проблемы мужчины со здоровьем, не провел дополнительные обследования для решения вопроса о допуске или недопуске работника.

Служители Фемиды согласились с доводами прокуратуры и отменили решение предыдущей инстанции. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.