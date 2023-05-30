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НовостиОбщество30 мая 2023 9:41

Самарцы пожаловались на обваливающийся колодец на улице Аминева

Горожане переживают за детей
Алена ПРОВКИНА
Жители пожаловались на канализационный люк. Фото: "Самара с огоньком"

Жители пожаловались на канализационный люк. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами обваливающегося канализационного люка. Он расположен напротив школы №102.

Судя по опубликованным кадрам, крышка люка потрескалась и норовит обвалится. Наступать на такой колодец небезопасно. Люк расположен напротив школы по улице Аминева. Местные жители рассказывают, что проблема не решается в течение нескольких лет.

Напомним, ранее местные жители также рассказали об обвале огромного дерева. Оно рухнуло прямо на жилой дом и кафе. Больше всего пострадал припаркованный автомобиль.