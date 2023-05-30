Чиновники рассчитали стоимость 1 кв. м жилья в Самаре на второй квартал 2023 года

В Самаре готовятся утвердить новый норматив, который используют для расчета соцвыплат для молодых семей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре готовятся утвердить новый норматив стоимости одного квадратного метра жилья на второй квартал 2023 года. Речь идет о показателе, который используют для расчета соцвыплат, предоставляемых молодым семьям.

– Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Самаре на второй квартал 2023 года в размере 36 674 рублей. Это позволит обеспечить социальными выплатами молодых семей – претендентов на их получение в 2023 году, – говорится в проекте документа.

Отметим, в целом по Самарской области размер средней рыночной стоимости жилого «квадрата» на второй квартал 2023 года составляет 86 520 рублей. Согласно утвержденному губернатором региона списку, в этом году на получение соцвыплат претендуют 205 молодых семей.

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