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НовостиОбщество30 мая 2023 9:53

Чиновники рассчитали стоимость 1 кв. м жилья в Самаре на второй квартал 2023 года

Норматив хотят установить на уровне более 36,6 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
В Самаре готовятся утвердить новый норматив, который используют для расчета соцвыплат для молодых семей

В Самаре готовятся утвердить новый норматив, который используют для расчета соцвыплат для молодых семей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре готовятся утвердить новый норматив стоимости одного квадратного метра жилья на второй квартал 2023 года. Речь идет о показателе, который используют для расчета соцвыплат, предоставляемых молодым семьям.

– Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Самаре на второй квартал 2023 года в размере 36 674 рублей. Это позволит обеспечить социальными выплатами молодых семей – претендентов на их получение в 2023 году, – говорится в проекте документа.

Отметим, в целом по Самарской области размер средней рыночной стоимости жилого «квадрата» на второй квартал 2023 года составляет 86 520 рублей. Согласно утвержденному губернатором региона списку, в этом году на получение соцвыплат претендуют 205 молодых семей.

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