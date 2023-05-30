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НовостиОбщество30 мая 2023 10:12

В Самаре пройдет масштабная деловая встреча для женщин 4 июня 2023 года

На мероприятие можно прийти с ребенком
Алена ПРОВКИНА
В городе пройдет деловая встреча

В городе пройдет деловая встреча

В Самаре состоится первая масштабная деловая встреча для бизнес мам. На мероприятие можно прийти с детьми.

По информации представителей организации, активные мамы встретятся в новом пространстве города «Pictures», чтобы пообщаться, поделиться опытом и получить новые знания. Уникальный формат поможет женщинам получить полезные бизнес-инструменты от предпринимателей. Вход будет свободным.

Миссия нефорума «Мама в деле» заключается в содействии профессионального роста и реализации женщин во время декрета. Для участниц также подготовили фотозону, круглые столы с мастер-классами и подарками от партнеров.