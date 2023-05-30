Более 8 тысяч новорожденных в Самарской области прошли неонатальный скрининг в 2023 году

Процедура позволяет выявить врожденные и наследственные заболевания на ранней стадии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Расширенный неонатальный скрининг набирает обороты в Самарской области. С начала 2023 года процедуру прошли более 8 тысяч новорожденных. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Процедура позволяет выявить множество наследственных и врожденных заболеваний на ранней стадии. По итогам скрининга в этом году у одного малыша обнаружили первичный иммунодефицит, у двоих – спинальную мышечную атрофию. Еще у двоих детей подтвердился диагноз фенилкетонурия, у одного – глутаровая ацидурия.
– Малышам оказывается необходимая помощь, по показаниям дети обеспечиваются лечебным питанием, проходят лечение в федеральных центрах. Маленьким пациентам, у которых выявили высокие риски заболеваний, провели дополнительные обследования, – рассказал первый заместитель министра здравоохранения Самарской области, руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко.
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