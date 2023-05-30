Вторую очередь парка «Воронежские озера» благоустроят в Самаре до 1 сентября 2023

На территории появятся дополнительные парковочные места.
Фото: администрация Самары
В Самаре идут работы по благоустройству второй очереди парка «Воронежские озера» в Промышленном районе. Там преобразится участок парка от фонтана со стороны Московского шоссе рядом с Храмом Святой Троицы.
— Запланировано мощение пешеходных дорожек, устройство освещения, газонов с автополивом, скамеек и урн. Также специалисты оборудуют дополнительные парковочные места, — отметили в администрации Самары.
Каждый день в работах задействовано около 15 человек и несколько единиц спецтехники. Сейчас идет устройство плиточного покрытия, монтаж бортового камня, прокладка кабеля для освещения. Все работы планируется завершить до 1 сентября.
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