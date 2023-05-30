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НовостиОбщество30 мая 2023 10:27

Грузовая переправа Октябрьский спуск – Рождествено не будет работать 6 июня 2023 года

Это связано с проведением профилактических работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Паром не будет ходить в течение одного дня

Паром не будет ходить в течение одного дня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Грузовую переправу Октябрьский спуск – Рождествено ждут изменения. С пятницы, 2 июня 2023 года, паром станет ходить по этому направлению по новому расписанию. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, теперь паром будет ежедневно отправляться из Самары в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00 и по пятницам и воскресеньям в 20:00. Рейсы из села Рождествено намечены на 6:00, 9:30, 12:30, 16:30, по пятницам и воскресеньям еще и на 19:00.

Отметим, что во вторник, 6 июня 2023 года, грузовая переправа будет закрыта. Это связано с проведением профилактических работ. Работу переправы планируют возобновить в среду, 7 июня 2023 года, по действующему расписанию.

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