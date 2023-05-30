В Самарской области вынесли приговор наркокурьеру, который хотел отвезти 20 кг наркотиков в Уфу

Преступника с крупной партией задержали в Красноярском районе губернии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноярский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2022 года мужчина забрал оптовую партию запрещенных веществ в Тверской области. Общая масса превысила 20 кг. Их он спрятал в отсеке для запасного колеса в багажнике и повез в Уфу. Правда, доехать не успел – в Красноярском районе Самарской области его задержали оперативники.

Недавно суд вынес наркокурьеру приговор. Он отправится в колонию строгого режима на 8 лет и должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. В собственность государства также конфискованы автомобиль и мобильный телефон осужденного.

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