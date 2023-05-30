Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 10:43

В Самарской области вынесли приговор наркокурьеру, который хотел отвезти 20 кг наркотиков в Уфу

Мужчина забрал вещества в тайнике в Тверской области
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Преступника с крупной партией задержали в Красноярском районе губернии

Преступника с крупной партией задержали в Красноярском районе губернии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноярский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2022 года мужчина забрал оптовую партию запрещенных веществ в Тверской области. Общая масса превысила 20 кг. Их он спрятал в отсеке для запасного колеса в багажнике и повез в Уфу. Правда, доехать не успел – в Красноярском районе Самарской области его задержали оперативники.

Недавно суд вынес наркокурьеру приговор. Он отправится в колонию строгого режима на 8 лет и должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. В собственность государства также конфискованы автомобиль и мобильный телефон осужденного.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.