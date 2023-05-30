В Самаре пройдет Крестный ход в День памяти святителя Алексия 2 июня

Вынужденное перекрытие дорог скажется и на работе пассажирского транспорта. Фото: администрация Самары

В пятницу, 2 июня, в Самаре пройдет Крестный ход в День памяти святителя Алексия. Из-за этого в городе будет временно ограничено движения транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, с 08:00 до 13:00 не получится проехать по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, по улице Куйбышева от Некрасовской до Венцека, по улице Венцека от Куйбышева до Максима Горького и по улице Максима Горького от Венцека до Пионерской.

Кроме того, на данных участках будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Это ограничение будет действовать с 06:00 до 13:00.

Вынужденное перекрытие дорог скажется и на работе пассажирского транспорта. Автобусы №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 261, 17, 32, 3 будут ходить по скорректированным маршрутам.

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