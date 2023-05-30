В Самарской области мужчина пытался продать более 4 кг наркотиков

Мужчина понесет уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области правоохранители задержали мужчину. Подозреваемый пытался продать более 4 килограмм наркотиков.

По информации прокуратуры Самарской области, житель Иркутской области в октябре прошлого года получил информацию о нахождении тайника с наркотиками. Подозреваемый забрал более 4,6 кг синтетического наркотического средства. Уже после злоумышленник организовал четыре закладки.

Автомобиль подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотики изъяли из незаконного оборота. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.