Оперативники задержали 11 мигрантов в жилом секторе в Самаре

Все нарушители были привлечены к ответственности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские Самары пресекли еще несколько нарушений миграционного законодательства. Иностранных граждан задержали в жилом секторе на улицах Стара-Загора и Ново-Вокзальная. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Информация о нарушениях поступила из регионального ЦУР. Ранее туда обратились местные жители – они пожаловались на поведение мигрантов. Оперативники выехали на место.
В домах они обнаружили 11 мигрантов, нарушивших закон. Так, было составлено 2 протокола по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и ч.1 ст.19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета». Еще четверо граждан незаконно вели трудовую деятельность, пятеро нарушили правила пребывания в России.
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