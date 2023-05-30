Оперативники задержали 11 мигрантов в жилом секторе в Самаре

Все нарушители были привлечены к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Самары пресекли еще несколько нарушений миграционного законодательства. Иностранных граждан задержали в жилом секторе на улицах Стара-Загора и Ново-Вокзальная. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Информация о нарушениях поступила из регионального ЦУР. Ранее туда обратились местные жители – они пожаловались на поведение мигрантов. Оперативники выехали на место.

В домах они обнаружили 11 мигрантов, нарушивших закон. Так, было составлено 2 протокола по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и ч.1 ст.19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета». Еще четверо граждан незаконно вели трудовую деятельность, пятеро нарушили правила пребывания в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.