Маркетплейс автомобилей в лизинг появился в России

На цифровой платформе представлены как легковые машины, так и легкий коммерческий транспорт / Фото: vk.com/vtbleasing

В России появился маркетплейс автомобилей в лизинг. Там представлены как легковые машины, так и легкий коммерческий транспорт. Платформу «Цифровой автолизинг» запустил ВТБ Лизинг. Теперь одобрение сделки займет всего пять минут, а получение коммерческого предложения и заключение договора происходит полностью онлайн.

— Мы разработали онлайн-платформу с доступным интерфейсом, которая позволяет приобрести автомобиль в лизинг в онлайн-формате максимально быстро и привычно. В дальнейшем мы планируем развивать платформу и расширять маркетплейс за счет партнерства с официальными дилерами, доработки дополнительных сервисов и услуг, таких как сервис подбора автомобиля по индивидуальному запросу клиента, а также получение автомобиля в день обращения, — отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

Теперь клиенты банка могут зайти с телефона или компьютера на цифровую платформу, найти необходимый автомобиль, получить коммерческое предложение и подписать договор через ЭДО. Следующий этап – бронирование машины в дилерском центре. В каталоге есть подробное описание каждой модели, ее фото и технические характеристики. Официальный партнер маркетплейса — крупнейший автомобильный дилер «Автомир».

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