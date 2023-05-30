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НовостиПроисшествия30 мая 2023 11:25

Женщина на «Калине» устроила ДТП с участием иномарки под Самарой

В результате аварии пострадал один человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в ДТП, которое произошло в Сызрани в понедельник, 29 мая 2023 года. Там столкнулись отечественный автомобиль и иномарка, пострадал один человек. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 12:15 на улице Астраханская. Согласно материалам ГИБДД, 23-летняя женщина-водитель «Лада Калина» ехала со стороны улицы Циолковского. В районе дома №35 она не предоставила преимущество в движении Opel Antara, который ехал по главной дороге. Автомобили столкнулись.

В результате аварии пострадал водитель иномарки – 31-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за помощью к медработникам.

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