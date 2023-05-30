Глава Самары прокомментировала послание губернатора Дмитрия Азарова

По словам мэра, Самара готова приложить максимум усилий для выполнения поставленных в послании задач. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала послание главы региона Дмитрия Азарова жителям и депутатам Губдумы, в котором губернатор отчитался о проделанной за пять лет работе.

— Реализованы большинство заявленных в 2018 году планов, в том числе по улучшению инвестклимата, сокращению уровня безработицы, расселению из аварийного жилья, созданию комфортной для жизни среды в городах, селах и поселках, — сказала мэр.

Также Лапушкина отметила, что решаются проблемы, которые копились десятилетиями. Например, вопросы обманутых дольщиков, строительство медучреждений, ликвидация несанкционированных свалок, достижения технологического и экономического суверенитета.

В Самаре благодаря поддержке регионального правительства уже приняты системные решения насчет общественного транспорта, действуют налоговые льготы для предпринимателей, ведется работа для строительства школ в рамках государственно-частного партнерства. Особенно важна поддержка участников СВО и их семей, защита материнства и детства, соцподдержка пожилых людей.

— Несмотря на санкции, экономика региона чувствует себя уверенно. Думаю, это ощущает каждый муниципалитет области, получая помощь и поддержку из регионального бюджета. Самара готова приложить максимум усилий для того, чтобы выполнить поставленные в послании главы региона задачи, — подытожила Елена Лапушкина.

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