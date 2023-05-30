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НовостиОбщество30 мая 2023 11:56

В Самарской области в рамках диспансеризации выявили более 1000 случаев сахарного диабета

Благодаря своевременной диагностике пациенты смогли сразу начать лечение
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Свое здоровье проверили более около человек.

Свое здоровье проверили более около человек.

Фото: правительство Самарской области

Около 700 жителей Самарской области проверили свое здоровье в рамках диспансеризации. Благодаря процедуре медикам удалось диагностировать несколько заболеваний на ранней стадии. Информацию сообщили в областном Минздраве.

– Впервые сахарный диабет выявили у 1027 человек, в том числе 350 – у граждан трудоспособного возраста. Повышенный уровень глюкозы крови зафиксирован у 4,1% пациентов. Для уточнения диагноза они направлены на дополнительные обследования и консультации, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и ПФО Юрий Мальшин.

Напомним, жители могут пройти профилактический медосмотр ежегодно. Гражданам в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация доступна раз в три года, в возрасте старше 40 лет – ежегодно.

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