В Самарской области в рамках диспансеризации выявили более 1000 случаев сахарного диабета

Свое здоровье проверили более около человек. Фото: правительство Самарской области

Около 700 жителей Самарской области проверили свое здоровье в рамках диспансеризации. Благодаря процедуре медикам удалось диагностировать несколько заболеваний на ранней стадии. Информацию сообщили в областном Минздраве.

– Впервые сахарный диабет выявили у 1027 человек, в том числе 350 – у граждан трудоспособного возраста. Повышенный уровень глюкозы крови зафиксирован у 4,1% пациентов. Для уточнения диагноза они направлены на дополнительные обследования и консультации, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и ПФО Юрий Мальшин.

Напомним, жители могут пройти профилактический медосмотр ежегодно. Гражданам в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация доступна раз в три года, в возрасте старше 40 лет – ежегодно.

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