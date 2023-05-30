Самарские энергетики рассказали о санкциях для тех, кто не пускает контролеров для проверки счетчиков

Регулярная проверка показаний приборов учета электрической энергии у потребителей крайне важна для справедливого распределения оплаты энергии между жильцами многоквартирных домов. Не секрет, что есть «хитрецы», которые занижают показания счетчиков и пытаются переложить свои затраты на других плательщиков за электричество. Бывает, что и сам прибор по какой-то причине выходит из строя. Поэтому постановлением правительства РФ № 354 установлены санкции для тех, кто почему-то не хочет допускать контролеров для проверки приборов учета электрической энергии.

Если потребитель дважды не допустил контролера к прибору учета электрической энергии для снятия показаний, то энергосбытовые компании вправе выставить ему счет по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. (ПП РФ №354 п. 60(3)). Как правило, это значительно выше, чем оплата по счетчику. И в июне, к сожалению, АО «СамГЭС» будет вынуждено отправить такие квитанции с повышающим коэффициентом более чем 430 самарцам.

Компания «Самарагорэнергосбыт» напоминает горожанам, что ООО «ЭРА» является подрядной организацией энергосбытовой компании, официально уполномоченной вести проверку показаний счетчиков, настоятельно просит допускать контролеров к проверке внутриквартирных приборов учета. У каждого контролера есть соответствующее удостоверение и, в отличие от возможных мошенников, они не предлагают каких-то платных услуг при проверке счетчика. Если вы не можете принять сотрудника компании «ЭРА» во время, указанное в оповещении о запланированной проверке, то позвоните по номеру, указанному в объявлении, договоритесь о более удобном для вас времени проверки счетчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.