В Самарской области ожидаются жара и грозы 31 мая 2023 года

Местами возможен град Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода не перестает удивлять местных жителей. В конце весны ожидаются жара и грозы.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 31 мая 2023 года ожидается гроза, днем усиление юго-западного ветра, порывы которого достигнут 17-22 метра в секунду. Возможен град. Местами по региону температура составит 30-32 градуса.

Напомним, областную столицу накроет магнитная буря в начале июня. Ее сила составит 4 балла. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.