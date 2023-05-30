Дмитрий Азаров в послании отметил меры поддержки участников СВО и их семей

В Самарской области для участников СВО и их семей установлены более 20 мер региональной поддержки / Фото: Андрей Савельев

Во вторник, 30 мая 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров обратился с посланием к жителям Самарской области и депутатам губдумы. Он обозначил основные итоги работы за пять лет и приоритетные направления на будущее. В частности, глава региона назвал главные задачи по поддержке военнослужащих и их семей.

По словам Дмитрия Азарова, первостепенная задача – технологическое обеспечение фронта. На это сейчас мобилизованы все предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Также губернатор отметил важность единства и патриотического настроя всего общества. Дмитрий Азаров подчеркнул: бойцам важно знать, что их ждут дома, что в них верят и что, пока их нет рядом, об их семьях заботятся и государство, и земляки.

– В Самарской области для участников СВО и их близких, помимо общегосударственных социальных гарантий, установлено еще более 20 мер региональной поддержки. На каждую семью создан социальный паспорт. В работу по поддержке семей военнослужащих вовлечены все областные органы власти и органы МСУ. Действенным инструментом соцпомощи должен стать фонд «Защитники Отечества». Его отделение откроем 1 июня 2023 года, – рассказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор напомнил о самарском проекте «Возвращение», который направлен на реабилитацию вернувшихся из зоны СВО бойцов. Эту программу высоко оценил президент. Он рекомендовал распространить ее по всей стране.

Кроме того, во время своего послания глава региона подчеркнул необходимость поддержки семей павших героев: «Наш моральный, человеческий долг перед их памятью – помочь подняться их детям, окружить опекой и заботой их родителей, жен, любимых». Акцентировал Дмитрий Азаров и внимание на патриотическом воспитании подрастающего поколения. Он поблагодарил всех, кто сейчас развивает детские и подростковые патриотические организации.

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