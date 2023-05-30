Новый магазин мужской одежды откроется в ТРК «Космопорт» в Самаре летом 2023

В магазине будет представлена мужская линейка одежды в урбанистическом стиле / Фото: ТРК "Космопорт"

В Самаре в ТРК «Космопорт» этим летом откроется бутик Karl Lagerfeld, названный в честь знаменитого модельера. Там будет представлена мужская линейка одежды в урбанистическом стиле.

В магазине можно будет найти спортивную одежду и обувь, костюмы и верхнюю одежду, джинсы, жакеты, пуловеры, джемперы, свитеры и многое другое.

Напомним, модельер Карл Лагерфельд известен безупречным вкусом, стилем и элегантностью. Он работал креативным директором в брендах Fendi и Chanel. В 1984 году дизайнер запустил собственный одноименный бренд.

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