В Самарской области приведут в порядок центральную дорогу в селе Большое Микушкино

Проезжая часть тянется сразу через три населенных пункта Фото: правительство Самарской области

В Самарской области продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас специалисты трудятся в Исаклинском районе – они приводят в порядок дорогу «Похвистнево – Сосновка» - «Урал». Информацию сообщили в областном правительстве.

Дорога тянется сразу через три населенных пункта – Большое Микушкино, Малое Микушкино и поселок Лесной. Она обеспечивает выезд на трассу М-5, по ней также пролегает школьный маршрут. А в селе Большое Микушкино проезжая часть является центральной. По ней жители добираются до важных социальных объектов: почты, ФАПа и др.

Сейчас на участке завершается укладка выравнивающего слоя дорожной одежды. До конца недели начнется обустройство бордюрного камня тротуаров и опор освещения. В дальнейшем на дороге появятся дорожные знаки, автопавильоны и новая разметка.

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